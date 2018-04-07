МВД Германии заявило об отсутствии признаков исламского следа в Мюнстерской атаке
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Мюнстер, 7 апреля. Министерство внутренних дел Германии заявило об отсутствии оснований полагать, что наезд на людей в немецком Мюнстере связан с исламским фундаментализмом.
Ранее некоторые СМИ утверждали, что виновником инцидента в Мюнстере может быть 29-летний гражданин ФРГ курдского происхождения Самир аль-Хайд Хевал. Но эта информация не нашла подтверждения. По данным следствия, наезд совершил психически неуравновешенный 49-летний гражданин Германии.
Sddeutsche Zeitung указывает, что в жилище вероятного преступника ведутся следственные действия.
Накануне стало известно, что полиция установила личность человека, задавившего людей на грузовике в немецком Мюнстере.
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