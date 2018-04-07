«Зенит» потерпел четвертое поражение в РФПЛ, проиграв «Краснодару»

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Санкт-Петербург, 7 апреля. Петербургский клуб «Зенит» проиграл дома «Краснодару», уступив «быкам» со счетом 1:2. Это уже четвертое поражение сине-бело-голубых в РФПЛ.

Отметим, что первый гол в середине первого тайма забил «Краснодар», у которого отличился Олег Шатов. Петербуржцы быстро сравняли счет благодаря голу Александра Ерохина. На протяжении долгого времени сохранялась ничья, однако «быкам» все же удалось прорвать оборону хозяев поля на последних минутах матча, проведя сложную атаку из 18 передач. Автором решающего гола оказался шведский полузащитник Виктор Классон, который поразил дальний угол ворот соперника.

На данный момент «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Петербургская команда одержала 11 побед и потерпела 4 поражения. Первые четыре строчки занимают «Локомотив», московский «Спартак», ЦСКА и «Краснодар».

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