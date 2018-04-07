Доллары исчезают со счетов: Россия все дальше уходит от американской валюты

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Москва, 7 апреля. Российская экономика все дальше уходит от доллара по мере укрепления рубля. Об этом сообщает агентство Investbrothers со ссылкой на данные Центробанка РФ.

Так, например, к марту 2018 года объем валютных счетов в российских банках снизился на 60 млрд рублей — до 13,9 трлн рублей. Таким образом, совокупный размер долларовых счетов оказался ниже докризисного уровня 2014 года. При этом рублевые вклады за тот же период выросли на 11,8 трлн рублей — до 39 трлн рублей. По словам специалистов, в настоящее время доллары активно исчезают со счетов, что знаменует собой приближение к заключительному этапу дедолларизации российской экономики.

Напомним, что Россия и Китай несколько лет назад взяли курс на увеличение золотовалютных резервов, чтобы уйти от гегемонии американского доллара. Аналитики считают, что рост золотых запасов является реакцией на западные санкции и девальвацию доллара. Принимаемые российскими властями меры позволят обезопасить страну от очередного долгового кризиса США.

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