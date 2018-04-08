Сирия новости 8 апреля 07.00: международная коалиция перебрасывает силы из Ирака в Сирию; ИГ обстреляло САА в районе Абу-Кемаля

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Сирия, 8 апреля. Международная коалиция перебрасывает силы из Ирака в Сирию; ИГ1 обстреляло САА в районе Абу-Кемаля; «Хайят Тахрир аш-Шам» готовит наступления в Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Хайят Тахрир аш-Шам»: устраивает засады на САА в районе Кафар-Наседжа в провинции Даръа.

«Исламское государство»:1 обстреляло позиции САА в районе Абу-Кемаля в провинции Дейр-эз-Зор.

ВС Турции: задержали в Африне около 50 человек за причастность к курдским вооруженным формированиям.

Международная коалиция: перебрасывает свои силы из Ирака в Сирию.

Провинция Латакия

По данным, опубликованным на странице в Twitter (@sayed_ridha), боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» приготовили артиллерийские орудия в районе населенного пункта Кабана для поражения действующей в этом районе авиации. Тот же источник сообщает, что боевики ведут работы по укреплению артиллерийских позиций в районе населенных пунктов Сирмания и Синдиан.

Провинция Алеппо

Как сообщает источник в Twitter (@watanisy), турецкими военнослужащими и их союзникам в операции «Оливковая ветвь» в ходе проверки и досмотра возвращающихся в Африн мирных жителей за причастность к курдским вооруженным формированиям было задержано около 50 человек.

По информации источника в Twitter (@SyriawatanNews), американская военная колонна покинула города Мамбидж в направлении провинции Ракка.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщает Telegram-канал @todayinsyria, боевики «Исламского государства» обстреляли позиции сирийских правительственных войск в районе Абу-Кемаля из противотанкового гранатомета.

Напомним, левый берег Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор от нефтяного поля «Аль-Омар» и вплоть до сирийско-иракской границы до сих пор остается под контролем разрозненных отрядов «Исламского государства». Данный район является зоной ответственности международной коалиции, к зачистке которого она не допускает никого, кроме своих «партнерских сил» в лице курдских вооруженных формирований, которые не ведут здесь активных боевых действий. По некоторым данным, «Демократические силы Сирии» просто отступают со своих позиций, бросая оружие и боеприпасы, которые «Исламское государство» использует уже против САА на противоположном берегу.

Провинция Даръа

Как сообщает источник в Twitter (@QalaatAlMudiq), «Хайят Тахрир аш-Шам» устраивает засады на подразделения сирийской армии в районе населенного пункта Кафар-Наседж.

Была замечена переброска нескольких отрядов боевиков, а также оружия и боеприпасов в район населенного пункта Аль-Хамидия, где располагаются передовые позиции «Хайят Тахрир аш-Шам», об этом пишет источник в Twitter @aejkhalil2.

Как пишет Telegram-канал @nors2017, несмотря на то, что «Хайят Тахрир аш-Шам», по всей видимости, ведет подготовку к широкомасштабному наступлению на позиции САА в провинции Даръа, ситуация для боевиков осложняется внутренними разногласиями и противостоянием другим вооруженным группировкам в данном районе.

Провинция Идлиб

По информации источника в Twitter (@michaelh992), боевики «Хайят Тахрир аш Шам», несмотря на достигнутые ранее договоренности с «Джебхат Тахрир Сурия», ведут разведку позиций конкурирующей группировки и стягивают боевиков и вооружение в районы населенных пунктов Найраз, Гадфа и Эль-Бара.

Напомним, накануне между «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия» после продолжительного и ожесточенного противостояния было заключено перемирие сроком на одну неделю.

Если верить информации, распространяемой через медиаресурсы вооруженной группировки, «Хайят Тахрир аш-Шам» развернула в населенном пункте Хан-эс-Себиль базу подготовки экипажей бронетехники.

Источник в Telegram @dierezzore5, анализируя оперативную обстановку в провинции Идлиб, предполагает, что в ближайшее время боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» могут начать одновременное наступление в направлении Керназа, Аль-Латамины и Хальфаи и других населенных пунктов на севере провинции Хама.

Провинция Хасака

Telegram-канал @directorate пишет, что международная коалиция, возглавляемая США, перебрасывает технику и дополнительное оборудование с севера Ирака в Сирию. В составе конвоя, проезжавшего через Хасаку, были замечены кареты скорой помощи, пикапы, а также тягачи с бетонными укреплениями для оборудования позиций.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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