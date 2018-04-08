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Новости Сирии
Сирия новости 8 апреля 07.00: международная коалиция перебрасывает силы из Ирака в Сирию; ИГ обстреляло САА в районе Абу-Кемаля
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    Сирия новости 8 апреля 07.00: международная коалиция перебрасывает силы из Ирака в Сирию; ИГ обстреляло САА в районе Абу-Кемаля

    7:00  8 Апреля 2018
    164

    Сирия новости 8 апреля 07.00: международная коалиция перебрасывает силы из Ирака в Сирию; ИГ обстреляло САА в районе Абу-Кемаля

    Сирия, 8 апреля. Международная коалиция перебрасывает силы из Ирака в Сирию; ИГ1 обстреляло САА в районе Абу-Кемаля; «Хайят Тахрир аш-Шам» готовит наступления в Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    «Хайят Тахрир аш-Шам»: устраивает засады на САА в районе Кафар-Наседжа в провинции Даръа.

    «Исламское государство»:1 обстреляло позиции САА в районе Абу-Кемаля в провинции Дейр-эз-Зор.

    ВС Турции: задержали в Африне около 50 человек за причастность к курдским вооруженным формированиям.

    Международная коалиция: перебрасывает свои силы из Ирака в Сирию.

    Сирия новости 8 апреля 07.00: международная коалиция перебрасывает силы из Ирака в Сирию; ИГ обстреляло САА в районе Абу-Кемаля

    Провинция Латакия

    Сирия новости 8 апреля 07.00: международная коалиция перебрасывает силы из Ирака в Сирию; ИГ обстреляло САА в районе Абу-Кемаля

    По данным, опубликованным на странице в Twitter (@sayed_ridha), боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» приготовили артиллерийские орудия в районе населенного пункта Кабана для поражения действующей в этом районе авиации. Тот же источник сообщает, что боевики ведут работы по укреплению артиллерийских позиций в районе населенных пунктов Сирмания и Синдиан.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 8 апреля 07.00: международная коалиция перебрасывает силы из Ирака в Сирию; ИГ обстреляло САА в районе Абу-Кемаля

    Как сообщает источник в Twitter (@watanisy), турецкими военнослужащими и их союзникам в операции «Оливковая ветвь» в ходе проверки и досмотра возвращающихся в Африн мирных жителей за причастность к курдским вооруженным формированиям было задержано около 50 человек.

    По информации источника в Twitter (@SyriawatanNews), американская военная колонна покинула города Мамбидж в направлении провинции Ракка.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 8 апреля 07.00: международная коалиция перебрасывает силы из Ирака в Сирию; ИГ обстреляло САА в районе Абу-Кемаля

    Как сообщает Telegram-канал @todayinsyria, боевики «Исламского государства» обстреляли позиции сирийских правительственных войск в районе Абу-Кемаля из противотанкового гранатомета.

    Напомним, левый берег Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор от нефтяного поля «Аль-Омар» и вплоть до сирийско-иракской границы до сих пор остается под контролем разрозненных отрядов «Исламского государства». Данный район является зоной ответственности международной коалиции, к зачистке которого она не допускает никого, кроме своих «партнерских сил» в лице курдских вооруженных формирований, которые не ведут здесь активных боевых действий. По некоторым данным, «Демократические силы Сирии» просто отступают со своих позиций, бросая оружие и боеприпасы, которые «Исламское государство» использует уже против САА на противоположном берегу.     

    Провинция Даръа

    Сирия новости 8 апреля 07.00: международная коалиция перебрасывает силы из Ирака в Сирию; ИГ обстреляло САА в районе Абу-Кемаля

    Как сообщает источник в Twitter (@QalaatAlMudiq), «Хайят Тахрир аш-Шам» устраивает засады на подразделения сирийской армии в районе населенного пункта Кафар-Наседж.

    Была замечена переброска нескольких отрядов боевиков, а также оружия и боеприпасов в район населенного пункта Аль-Хамидия, где располагаются передовые позиции «Хайят Тахрир аш-Шам», об этом пишет источник в Twitter @aejkhalil2.

    Как пишет Telegram-канал @nors2017, несмотря на то, что «Хайят Тахрир аш-Шам», по всей видимости, ведет подготовку к широкомасштабному наступлению на позиции САА в провинции Даръа, ситуация для боевиков осложняется внутренними разногласиями и противостоянием другим вооруженным группировкам в данном районе.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 8 апреля 07.00: международная коалиция перебрасывает силы из Ирака в Сирию; ИГ обстреляло САА в районе Абу-Кемаля

    По информации источника в Twitter (@michaelh992), боевики «Хайят Тахрир аш Шам», несмотря на достигнутые ранее договоренности с «Джебхат Тахрир Сурия», ведут разведку позиций конкурирующей группировки и стягивают боевиков и вооружение в районы населенных пунктов Найраз, Гадфа и Эль-Бара.

    Напомним, накануне между «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия» после продолжительного и ожесточенного противостояния было заключено перемирие сроком на одну неделю.  

    Если верить информации, распространяемой через медиаресурсы вооруженной группировки, «Хайят Тахрир аш-Шам» развернула в населенном пункте Хан-эс-Себиль базу подготовки экипажей бронетехники.

    Источник в Telegram @dierezzore5, анализируя оперативную обстановку в провинции Идлиб, предполагает, что в ближайшее время боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» могут начать одновременное наступление в направлении Керназа, Аль-Латамины и Хальфаи и других населенных пунктов на севере провинции Хама.

    Провинция Хасака

    Сирия новости 8 апреля 07.00: международная коалиция перебрасывает силы из Ирака в Сирию; ИГ обстреляло САА в районе Абу-Кемаля

    Telegram-канал @directorate пишет, что международная коалиция, возглавляемая США, перебрасывает технику и дополнительное оборудование с севера Ирака в Сирию. В составе конвоя, проезжавшего через Хасаку, были замечены кареты скорой помощи, пикапы, а также тягачи с бетонными укреплениями для оборудования позиций.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #алеппо #иг #игил #саа #дейр-эз-зор #латакия #идлиб #даръа #хасака #хайят тахрир аш-шам
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    Сирия новости 8 апреля 07.00: международная коалиция перебрасывает силы из Ирака в Сирию; ИГ обстреляло САА в районе Абу-Кемаля
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