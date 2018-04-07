Сестра Юлии Скрипаль лично обратилась к Мэй после того, как ей отказали в визе

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Лондон, 7 апреля. Двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория, которой ранее отказали в выдаче британской визы, лично обратилась к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой пересмотреть это решение.

По ее словам, она хочет лично увидеть своего дядю Сергея Скрипаля и кузину Юлию, чтобы потом рассказать своей бабушке, в каком состоянии находятся ее сын и внучка.

«Весь мир сейчас говорит о беспрецедентном политическом скандале, но в эпицентре этого скандала находятся реальные люди. Это наша семья, которой в действительности необходимо быть сейчас вместе», — говорится в письме.

Текст обращения Виктория Скрипаль зачитала лично в эфире телеканала Sky News.

Напомним, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта были госпитализированы в британском Солсбери. По версии полиции, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок». Правительство Великобритании, не дожидаясь результатов расследования, возложило ответственность на Россию, хотя Москва сразу заявила, что не имеет отношения к данному инциденту. Виктория Скрипаль подала документы на получение визы, чтобы навестить родственников, однако британские власти ответили отказом.

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