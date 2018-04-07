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Самойлова представила песню I Won't Break на pre-party для «Евровидения» в день своего рождения
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    Самойлова представила песню I Won't Break на pre-party для «Евровидения» в день своего рождения

    21:24  7 Апреля 2018
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    Самойлова представила песню I Won't Break на pre-party для «Евровидения» в день своего рождения

    Москва, 7 апреля. Российская исполнительница Юлия Самойлова представила песню I Won't Break на pre-party песенного конкурса «Евровидение 2018 в день своего рождения. Певице исполнилось 29 лет.

    Мероприятие посетили около тысячи поклонников таланта Юлии. Новая композиция была встречена продолжительными аплодисментами. Гости скандировали «С днем рождения!» и Happy Birthday!».

    В этом году Юлии Самойловой предстоит выступить на песенном конкурсе «Евровидение», который состоится в Лиссабоне. Над композицией I Won't Break работали Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.

    Эта же команда авторов подготовила песню Flame Is Burning, с которой Самойлова должна была выступить годом ранее. Однако тогда киевские власти не позволили исполнительнице выступить по политическим соображениям.

    Ранее стало известно, под каким номером Юлия Самойлова выступит на «Евровидении». Об этом писала Газета.ru.

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    Автор: Сергей Свазовский
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    #евровидение #песня #самойлова #i wont break
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