Стало известно, где может пройти историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына

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Вашингтон, 7 апреля. Власти США ведут переговоры с Северной Кореей о возможном месте проведения исторической встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. В переговорах активно участвуют спецслужбы обеих стран.

Как сообщает американский телеканал CNN, в КНДР предлагают провести встречу на своей территории — в столице республики Пхеньяне. В качестве другого варианта рассматривается столица Монголии Улан-Батор. Предполагается, что дата переговоров на высшем уровне будет назначена только после того, как КНДР и США определятся с местом проведения встречи.

Напомним, что ранее власти КНДР заявили о готовности провести переговоры с Россией, Китаем, Японией, Южной Кореей и США. В Пхеньяне также дали понять, что Северная Корея рассматривает возможность отказа от ядерной программы при условии, что ей гарантируют полную безопасность.

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