Ростуризм рассказал об отсутствии российских туристов среди пострадавших в Мюнстере

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Москва, 7 апреля. Организованных групп российских туристов в немецком городе Мюнстер на данный момент нет, сообщило в субботу Федеральное агентство по туризму РФ (Ростуризм), ссылаясь на данные ассоциации «Турпомощь».

«По официальным данным, российских туристов среди пострадавших не было. В настоящее время в Мюнстере организованных групп туристов нет, возможно нахождение незначительного количества индивидуальных туристов», — говорится в официальном сообщении.

Ведомство призвало россиян, находящихся в Мюнстере, соблюдать спокойствие, следовать указанием местных властей и держаться подальше от места происшествия.

Напомним, что в субботу грузовик въехал в группу людей в Мюнстере. В результате ЧП трое погибли, 20 человек получили ранения. Сам водитель покончил с собой. Полиция склоняется к версии о теракте.

По предварительным данным, водителем был 49-летний гражданин ФРГ с психическими отклонениями. В настоящее время полиция проводит обыск в его квартире. При этом, как сообщают СМИ со ссылкой на правоохранительные органы, власти не связывают данный инцидент с исламским фундаментализмом.

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