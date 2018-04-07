Эрдоган предупредил Францию о последствиях поддержки терроризма

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Анкара, 7 апреля. Франция столкнется с серьезными последствиями, если не прекратит поддерживать терроризм, заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что Париж может столкнуться с терактами, как и Германия, если не изменит свою политику.

«Франция, если ты осуществляешь пособничество терроризму, поддерживаешь его и даже принимаешь террористов в Елисейском дворце, после этого ты не спасешься от этой беды. Посмотрите на Германию, видите, что там творят террористы? Во Франции будет то же самое», — подчеркнул Эрдоган.

Так турецкий лидер прокомментировал новость о встрече президента Франции Эммануэля Макрона с делегацией курдских «Сирийских демократических сил» (организация считается террористической в Турции). Эрдоган также сообщил о том, что турецкие войска в ходе военной операции в сирийском Африне уничтожили 4 тыс. курдов.

Напомним, что в субботу в немецком Мюнстере произошел наезд грузовика на группу людей, в результате чего трое погибли, 20 человек пострадали. Сам водитель покончил с собой. Полиция предполагает, что данное ЧП было терактом, однако официального подтверждения пока не последовало.

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