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Новости Сирии
Сирия новости 7 апреля 22.30: удары САА по террористам в Хаме и Хомсе, боевики продолжают сопротивление в Думе
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    Сирия новости 7 апреля 22.30: удары САА по террористам в Хаме и Хомсе, боевики продолжают сопротивление в Думе

    22:32  7 Апреля 2018
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    САА

    Сирия, 7 апреля. САА нанесла удары по «Тахрир аш-Шам» в северных районах провинций Хама и Хомс. Остатки отрядов «Джейш Аль-Ислам»***** и «Джебхат ан-Нусры»***1 продолжают сопротивление около Думы в Восточной Гуте. Армия Ирака провела спецоперацию против ИГ1 в Ниневии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут массированные перестрелки с «Тахрир аш-Шам» на юго-западе от Алеппо.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): подверглась ударам САА на юге Растанского котла в Хомсе; продолжает столкновения с войсками САР в окрестностях Кафр Зеты в Хаме.

    «Джейш Аль-Ислам»: вместе с остатками отрядов «Тахрир аш-Шам» пытается продолжать сопротивление в районе Думы в Восточной Гуте.

    «Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 потеряло 20 террористов, захваченных в плен иракской армией, в провинции Ниневия.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Остатки отрядов «Джейш Аль-Ислам» и «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжают оказывать ожесточенное сопротивление в окрестностях города Думы в Восточной Гуте, утверждает подконтрольный боевикам канал в сети Twitter Qalaat Al Mudiq. Сообщается, что артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) в настоящий момент ведут обстрелы опорных пунктов террористов в предместьях населенного пункта. Ранее основная часть радикалов, решивших пойти на перемирие с официальным правительством САР, и члены их семей были эвакуированы на север арабской республики — в контролируемые протурецкими боевиками города Аль-Баб и Джараблус. Данное соглашение было достигнуто благодаря работе российского Центра по примирению враждующих сторон.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    К юго-западу от административного центра региона возобновились ожесточенные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и силами вооруженной оппозиции. Согласно информации новостного портала Masar Press Net, столкновения отмечаются в районе населенного пункта Заммар недалеко от границы с соседней провинцией Идлиб. Местные источники утверждают, что вооруженные стычки были инициированы боевиками террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг группировки «Джебхат Ан-Нусра». Сообщений о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало. Напомним, «Ан-Нусра» и другие антиправительственные формирования, базирующиеся в данном районе, нередко ведут огонь по мирным кварталам столицы провинции, в результате чего зачастую гибнут мирные жители.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    На севере от города Хомс возобновились столкновения между правительственными силами САР и боевиками исламистских формирований, в том числе из группировки «Джебхат Ан-Нусра». По информации оппозиционного канала в Telegram, подразделения сирийских войск и проасадовские отряды вели обстрелы складов с вооружением, командных пунктов и других военных объектов боевиков недалеко от города Аль-Гасибия, расположенного на юге Растанского котла. Данный район входит в одну из зон деэскалации, однако на «Хайят Тахрир аш-Шам» действие режима тишины не распространяется. Многие базирующиеся в регионе умеренные формирования под давлением «Ан-Нусры» также не раз нарушали договоренности о перемирии.

    Провинция  Хама

    Карта военных действий — Хама

    Согласно информации оппозиционного информагентства Masar Press Net, перестрелки в окрестностях оккупированного исламистами города Кафр Зета по-прежнему не утихают. Сирийские войска в настоящий момент ведут артиллерийский огонь по расположениям террористических бандформирований «Джебхат ан-Нусры» и аффилированных с ней группировок. Сведения о нанесенном джихадистам ущербе формируются. Напомним, к северу от Хамы располагается Аль-Латаминский выступ, эти территории почти с самого начала конфликта — с начала 2012-го года — находятся в оккупации радикальных бандгрупп. В этом районе базируются группировки «Джейш Аль-Наср», «Джейш Аль-Изза» и ряд других, подконтрольных «Тахрир аш-Шам».

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Информационное агентство Iraqi News сообщает о том, что иракские вооруженные силы арестовали более двадцати террористов «Исламского государства», скрывавшихся в нескольких районах провинции Ниневия. Восемь из них были обнаружены юго-восточнее Мосула в районе населенного пункта Махмурия. В ходе спецоперации военнослужащим армии Ирака также удалось захватить большое количество оружия и взрывчатых веществ. Боевики были направлены в штаб-квартиру для проведения дальнейшего расследования. Остальные ИГИЛовцы скрывались в одном из подземных тоннелей. Напомним, о полном уничтожении террористической группировки в Ираке было объявлено в конце прошлого года, однако некоторым радикалам ИГ удалось бежать в пустынные районы, а также скрываться под видом мирных жителей.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #игил #ирак #саа #джебхат ан-нусра #хомс #восточная гута #джейш аль-ислам
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