Полиция установила личность задавившего людей водителя грузовика в Мюнстере, идет обыск — газета

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Мюнстер, 7 апреля. Полиция установила личность водителя грузовика, который совершил наезд на людей в городе Мюнстер (Германия).

Как сообщает немецкая газета Sddeutsche Zeitung, речь идет о 49-летнем гражданине ФРГ, который имеет психологические отклонения. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в его квартире. Источники издания в полиции сообщили, что происшествие в Мюнстере не связано с исламским фундаментализмом.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что водителем грузовика мог оказаться 29-летний гражданин Германии курдского происхождения Самир аль-Хайд Хевал.

Напомним, что в субботу грузовик въехал в группу людей, в результате чего три человека погибли, 20 получили ранения. Сам водитель покончил с собой. На месте происшествия работает полиция, центр города оцеплен.

Очевидцы рассказали, что видели людей, выбегавших из грузовика, которые могли были быть соучастниками преступления. В настоящий момент следователи проверяют эту информацию. Российские диппредставительства в Германии поддерживают связь с полицией, проверяя информацию о россиянах в Мюнстере. Сведений о российских гражданах среди погибших и пострадавших пока не поступало.

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