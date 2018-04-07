Очевидцы видели людей, выбегающих из грузовика после ЧП в Мюнстере

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Берлин, 7 апреля. Свидетели заявляют, что видели людей, которые выбегали из грузовика, который въехал в толпу в немецком Мюнстере. Об этом в субботу заявил официальный представитель полиции Андреас Боде.

«Есть свидетельские показания о том, что, возможно, из этого транспортного средства выбежали еще преступники. Следственные действия продолжаются, точных сведений пока нет», — отметил он.

Напомним, что в четверг грузовик врезался в группу людей, в результате чего погибли три человека, 20 пострадали. Сам водитель, согласно предварительным данным, покончил с собой. В настоящее время полиция оцепила центр города и обследует место происшествия. Есть сведения о некоем подозрительном предмете, найденном в грузовике. Российское генконсульство проверяет информацию о россиянах в Мюнстере.

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