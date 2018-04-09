Реестр вкладчиков потребует от ЦБ полтора года и $5 млн 

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Москва, 9 апреля. Центральный банк рассчитывает запустить реестр вкладчиков в 2019 году, сообщила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.

Государственный банк РФ подготовил техническое задание и рассчитывает до конца 2018 года выбрать подрядчика и подготовить все технические решения. В пилотном проекте уже участвуют 11 организаций, добавила Ольга Полякова, отказавшись назвать их конкретно.

Центральный банк и Агентство по страхованию вкладов работают над объединением данных о вкладчиках всех российских банков в единый реестр, основанный на технологии блокчейна, писали до этого российские СМИ.

Это поможет избежать случаев уничтожения недобросовестными банкирами данных о вкладчиках и выводе вкладов за баланс. То есть, если сейчас данные о состоянии счетов конкретного клиента есть только у обслуживающего банка, то после создания единого реестра Центробанк всегда будет иметь их актуальную копию. И если у банка отзовут лицензию, то АСВ не надо будет собирать две недели данные о вкладчиках — страховые выплаты можно будет начинать хоть завтра.

Ранее вице-президент по разработке компании Acronis Евгений Асеев рассказал ФАН, что проект всероссийского реестра банковских вкладчиков выглядит очень сложным и без блокчейна, поскольку требует интеграции с информационными системами всех кредитных организаций страны.

«Пока неясно, будет ли использована сторонняя технология на основе блокчейн или создана собственная, поэтому дать точную оценку затрат на создание такого реестра проблематично. Предположительно, в случае использования существующих блокчейн-платформ они составят 5-10 млн долларов (287,5-575 млн рублей), а в случае создания принципиально новой блокчейн-платформы — до 30 млн долларов (1,725 млрд рублей)», — заявил Евгений Асеев.

У ЦБ уже есть блокчейн-платформа с российской криптографией — «Мастерчейн», созданный российской ассоциацией «Финтех» на базе криптовалюты Ethereum. Но из-за использования криптовалюты скорость операций в ней невелика.

Сейчас проект с Ethereum переходит на Corda (платформа для распределенных реестров, предоставляющая API и коды для компаний по созданию блокчейн-приложений) — разработку международного банковского консорциума R3 (в него входят такие монстры, как UBS, Deutsche Bank, Barclays, а из российских — Qiwi).

Сертифицировать «Мастерчейн» для коммерческого использования предполагается в 2019 году. В качестве возможного использования ассоциация, в частности, называла рефинансирование ипотечных кредитов.

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