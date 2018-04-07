СМИ сообщили, что устроивший наезд на людей в Мюнстере водитель грузовика был курдом
Мюнстер, 7 апреля. Водитель грузовика, который совершил наезд на людей в немецком Мюнстере, может быть гражданином Германии курдского происхождения.
Как сообщают немецкие СМИ, речь идет о 29-летнем мужчине по имени Самир аль-Хайд Хевал. В СМИ также появилась фотография предположительного виновника трагедии в Мюнстере. Однако, судя по снимку, мужчина находится в легкой машине, а не в грузовике.
Напомним, что грузовик врезался в толпу людей в немецком Мюнстере. В результате происшествия погибли три человека, 20 получили ранения. Полиция склоняется к версии о теракте, однако официально это пока не подтверждено. По предварительным данным, водитель грузовика покончил с собой. Российское консульство в настоящий момент проверяет информацию о россиянах в Мюнстере.
Сотрудники немецкой полиции тем временем проверяют грузовик на предмет наличия взрывчатых веществ. Центр города оцеплен, на месте работают кинологи с собаками, а с неба патрулируют полицейские вертолеты.
man took photo to the perpetrator of the #Munster van attack right before he would crash into a crowd of 30 people, what the picture shows is truly shocking. pic.twitter.com/PWThyOpk8g— Greater Ascendancy (@GreaterAscen) April 7, 2018