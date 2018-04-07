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Происшествия
СМИ сообщили, что устроивший наезд на людей в Мюнстере водитель грузовика был курдом
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Полиция установила личность задавившего людей водителя грузовика в Мюнстере, идет обыск — газета
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    СМИ сообщили, что устроивший наезд на людей в Мюнстере водитель грузовика был курдом

    19:54  7 Апреля 2018
    115

    СМИ сообщили, что устроивший наезд на людей в Мюнстере водитель грузовика был курдом

    Мюнстер, 7 апреля. Водитель грузовика, который совершил наезд на людей в немецком Мюнстере, может быть гражданином Германии курдского происхождения.

    Как сообщают немецкие СМИ, речь идет о 29-летнем мужчине по имени Самир аль-Хайд Хевал. В СМИ также появилась фотография предположительного виновника трагедии в Мюнстере. Однако, судя по снимку, мужчина находится в легкой машине, а не в грузовике.

    Напомним, что грузовик врезался в толпу людей в немецком Мюнстере. В результате происшествия погибли три человека, 20 получили ранения. Полиция склоняется к версии о теракте, однако официально это пока не подтверждено. По предварительным данным, водитель грузовика покончил с собой.  Российское консульство в настоящий момент проверяет информацию о россиянах в Мюнстере.

    Сотрудники немецкой полиции тем временем проверяют грузовик на предмет наличия взрывчатых веществ. Центр города оцеплен, на месте работают кинологи с собаками, а с неба патрулируют полицейские вертолеты.  

     

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    Автор: Антон Соколов
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    #грузовик #наезд #мюнстер
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