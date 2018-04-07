Полиция обнаружила подозрительный предмет в наехавшем на людей грузовике в Мюнстере

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Мюнстер, 7 апреля. Правоохранительные органы в Мюнстере подтвердили информацию о том, что в грузовике, протаранившем посетителей уличного кафе, обнаружен подозрительный предмет, передает телеканал N24, ссылаясь на официального представителя силового ведомства.

В грузовике обнаружили подозрительный предмет, оцепление на месте инциденте сохраняется. В полиции не уточнили, о чем идет речь. По последним данным, жертвами наезда грузовика стали три человека, 20 посетителей пострадали. Шесть человек находятся в критическом состоянии. Как сообщает Bild, вертолеты транспортируют пострадавших в госпитали.

#Alemania ???????? Segn el ministerio del interior hay al menos 4 muertos y 30 heridos en #Mnster y el conductor se habra suicidado. La polica busca explosivos en la furgoneta - via @24h_tve pic.twitter.com/sgfq1r3wA0 — Real News Line (@RealNewsLine) 7 апреля 2018 г.

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