Минобороны РФ показало снимки разрушенного коалицией США города Ракка в Сирии

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Москва, 7 апреля. Министерство обороны РФ обнародовало аэрофотоснимки сирийского города Ракка, который был разрушен в результате неизбирательных бомбардировок возглавляемой США коалиции.

«Разрушено большинство жилых зданий, больниц, мечетей, школ и объектов жизнеобеспечения. Гуманитарная ситуация в Ракке остается очень сложной, а доступ гуманитарных миссий в город затруднен», — сообщает ведомство в Facebook.

В Минобороны отметили, что многие жители Ракки, которые возвращаются в город после его освобождения от боевиков, погибают и получают ранения в результате подрыва неразорвавшихся снарядов и бомб. С октября 2017 по март 2018 в Ракке произошло 130 смертей от подрывов и 658 ранений.

Официальный представитель ООН в Сирии Ян Эгеланн ранее заявил, что в Ракке зафиксированы серьезные нарушения. Кроме того, делегация ООН, побывавшая в сирийском городе, рассказала о том, что в результате бомбардировок было разрушено и повреждено 70% зданий. Отмечается, что в Ракке не работает водопровод, нет электроснабжения, закрыты магазины и отсутствуют больницы.

#SYRIA #RusMoD publishes aerial photos proving catastrophic destructions in the city of #Raqqa caused by bombing of the international coalition - most dwellings, hospitals, mosques, schools and critical infrastructure have been destroyed https://t.co/l089tuTZEY pic.twitter.com/nMqsk4mZTX — Минобороны России (@mod_russia) April 7, 2018

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