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Полиция ищет взрывчатку в наехавшем на людей грузовике в Мюнстере
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    Полиция ищет взрывчатку в наехавшем на людей грузовике в Мюнстере

    19:33  7 Апреля 2018
    97

    Полиция ищет взрывчатку в наехавшем на людей грузовике в Мюнстере

    Мюнстер, 7 апреля. Сотрудники немецкой полиции ищут взрывчатку в грузовике, который совершил наезд на людей в центре Мюнстера, передает телеканал N24.

    Центр Мюнстера оцепила полиция, «речь идет о проверке грузовика на наличие взрывчатки», сообщают немецкие СМИ. К операции привлекли собак, над местом ЧП кружат полицейские вертолеты. По данным спасателей, около 50 человек пострадали при наезде грузовика на сидящих на летней площадке ресторана посетителей.

    Отмечается, что шесть человек находятся в критическом состоянии. Жертвами инцидента стали три человека. Правительство Германии выразило соболезнования родственникам погибших и пострадавших. 

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    Автор: Ирина Селезнева
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    #германия #грузовик #наезд #мюнстер
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