Консульство РФ проверяет информацию о россиянах в Мюнстере, где произошло ЧП с грузовиком

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Берлин, 7 апреля. Генеральное консульство РФ в Мюнстере выясняет, не пострадали ли россияне в результате ЧП в немецком Мюнстере, где в субботу грузовик наехал на людей. Об этом журналистам рассказал официальный представитель посольства России в Германии Денис Микерин.

«Ситуацию в Мюнстере проясняет генконсульство в Бонне», — пояснил он.

Микерин добавил, что на данный момент посольство не получало информацию о погибших и пострадавших. Генконсульство в Бонне поддерживает связь с земельным и городским управлением полиции.

Ранее сообщалось, что грузовик въехал в группу людей в немецком Мюнстере. В результате происшествия погибли три человека, 50 получили ранения. Сам водитель покончил с собой. Полиция склоняется к версии о теракте. Другие подробности происшествия на данный момент не уточняются.

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