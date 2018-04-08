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Сирия, 8 апреля. Десятки жителей Аль-Баба были убиты и ранены в результате взрыва около главной мечети города. Курды YPG активировали СВУ у штаба турецкой армии в Африне. Боевики «Джейш Аль-Ислам»***** нанесли массированные минометные удары по центру Дамаска, есть жертвы среди гражданских лиц, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели перестрелки с «Тахрир аш-Шам» на севере Растанского котла; нанесли артиллерийский удар по военным объектам террористов на окраине Даръа.

«Джейш Аль-Ислам»: убила четверых человек и ранила еще порядка 30 мирных жителей в ходе обстрелов центральной части Дамаска; обезвредили СВУ неизвестных боевиков на востоке от Даръа.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»):1 продолжала противостояние с армией САР на юго-востоке провинции Хама; заключила недельное перемирие с «Джебхат Тахрир Сурией».

«Ахрар аш-Шам»: подозревается в убийстве высокопоставленных командиров группировки «Джейш Аль-Изза» около Хан Шейхуна в Идлибе.

Курды: устроили взрыв близи одного из пунктов базирования военнослужащих армии Турции в городе Африн.

Сирийская свободная армия** (ССА): задержала автомобиль с вооружением ИГИЛ1 на западе провинции Даръа.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): лишилось трех сторонников и трех «джихад-мобилей» на западе иракской провинции Аль-Анбар; потеряло крупный схрон с вооружением и патронами в Дияле в центральной части Ирака.

Провинция Дамаск

Остатки отрядов «Джейш Аль-Ислам», отказавшиеся от эвакуации на север Сирии и продолжающие оказывать сопротивление в предместьях Думы в Восточной Гуте, нанесли серию массированных минометных ударов по историческим кварталам Дамаска. Под ударом оказались окрестности площади Омейядов, Меззе 86 и другие окрестные районы старой части города. В результате, согласно данным портала SANA News, были убиты четверо местных жителей, в том числе одна женщина и ребенок, еще порядка 30 гражданских лиц получили ранения.

Провинция Алеппо

Подпольные группы курдских Отрядов народной самообороны (YPG) устроили взрыв близи одного из пунктов базирования военнослужащих армии Турции в городе Африн, передавало агентство Al Sumaria News со ссылкой на пресс-центр YPG. В общей сложности было убито четверо турецких солдат, еще несколько военных — ранены. Данный населенный пункт, как и весь одноименный кантон на северо-западе Алеппо, были зачищены Анкарой от курдских вооруженных формирований в ходе антитеррористической кампании «Оливковая ветвь» при помощи боевиков Сирийской свободной армии (ССА). Однако, как отмечает ряд военных экспертов, бойцы YPG продолжают партизанскую войну в этом регионе, зачастую прибегая к террористической тактике, схожей с той, которой придерживаются, например, боевики «Исламского государства».

В Аль-Бабе накануне днем произошел теракт — рядом с главной мечетью города сдетонировал начиненный взрывчаткой автомобиль. Согласно предварительным данным информационного Telegram-канала Directorate 4, в результате взрыва погибли девять местных жителей, еще 15 человек были ранены. Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за проведение теракта.

На западе региона прошла встреча главарей конкурирующих исламистских формирований «Джебхат Тахрир Сурия» и «Джебхат ан-Нусра». По итогам переговоров было принято соглашение о временном перемирии, которое продлится до 13 апреля, сообщало информагентство Jisr TV. Данные группировки ведут борьбу за контроль над территориями «Большого Идлиба», куда входят, в частности, юго-западные окраины провинции Алеппо.

Провинция Хомс

К северу от Хомса, где располагается Растанский котел, в течение предыдущих суток продолжались перестрелки между подразделениями Сирийской арабской армии (САА) и отрядами исламистских группировок, в частности — «Джебхат Фатх аш-Шам». По информации Halab Today, правительственные силы обстреливали военные объекты террористов недалеко от оккупированного населенного пункта Дейр Фуль. Между тем подконтрольные боевикам каналы в соцсетях, в том числе Telegram-ресурс Emaan News Center, публиковали фейковые сообщения о потерях в рядах войск САР. Так, например, сообщалось о подбитом танке САА и убийстве одного сирийского военного около города Таль Амри, однако эти данные так и не получили официального подтверждения.

Провинция Даръа

Накануне джихадисты из группировки «Джейш Аль-Ислам» обезвредили ряд СВУ, заложенных неизвестными боевиками на трассе Аль-Мусайфира — Аль-Карак. Об этом сообщал подконтрольный формированию канал в сети Twitter. Согласно предположению, взрывные устройства были установлены отрядами либо «Джебхат ан-Нусры», с которой у «Армии ислама» регулярно возникают конфликты, либо союзниками ИГ1, которые по-прежнему сохраняют небольшой анклав в этом регионе.

Тем временем на западе провинции Даръа радикалы «Свободной армии» перехватили военный пикап с вооружением и патронами, предназначенными для террористов из группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», являющейся частью «Исламского государства», передавал новостной центр Jisr TV. Боевики ССА уже несколько лет подряд пытаются захватить анклав ИГИЛовцев в этой части региона, но все еще безуспешно.

В административном центре провинции фиксировались столкновения между сирийской армией и отрядами террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам». Согласно информации агентства Masar Press Net, военнослужащие САА нанесли несколько артиллерийских ударов по расположениям сил «Джебхат ан-Нусры» на окраине южного квартала Даръа Аль-Балад. Сведения о нанесенном исламистам уроне пока уточняются.

Провинция Идлиб

В результате взрыва самодельного взрывного устройства, заложенного у обочины дороги на окраине города Хан Шейхун к югу от Идлиба, погибли два полевых командира «Джейш Аль-Иззы» — формирования, связанного с «Джебхат ан-Нусрой». Как предполагают главари группировки, СВУ было установлено радикалами вражеской исламистской коалиции «Джебхат Тахрир Сурия», которая в настоящее время пытается перехватить у «Тахрир аш-Шам» главенствующую роль внутри крупнейшего анклава вооруженной оппозиции — в районе «Большого Идлиба». Данную информацию опубликовал Telegram-канал Emaan News Center.

Провинция Хама

Турция, являющаяся наряду с РФ и Ираном одной из стран-гарантов перемирия в Сирии, намерена увеличить свое военное присутствие на севере провинции Хама, а также развернуть новые пункты мониторинга в этом районе. Согласно сведениям Emaan News Center, Анкара в скором времени развернет еще три наблюдательных поста, которые будет расположены между городами Мурек и Аль-Латамина.

Тем временем на юго-востоке региона в северной части Растанского котла продолжались перестрелки между правительственными силами САР и боевиками аффилированных с «Ан-Нусрой» группировок. Короткие стычки, в частности, фиксировались рядом с поселком Абу Дуда, сообщал ресурс исламистов Emaan News Center.

Ирак

Военнослужащие армии Ирака обнаружили оружейный склад одной из подпольных групп «Исламского государства» неподалеку от деревни Бани Саад, находящейся в центральной провинции Дияла, передавал информационный центр Al Sumaria News. Оттуда было изъято большое количество «поясов смертников» и автоматов Калашникова. Террористы ИГ лишились практически всех территории в стране, за исключением нескольких пустынных районов вблизи границы с Сирией, тем не менее их активность в Ираке все еще остается высокой, так как здесь до сих пор действует множество «спящих ячеек» ИГИЛ.

В ходе операции по зачистке пустынной местности на северо-западе Ирака правительственные силы в прошедшие сутки уничтожили три заминированных автомобиля и задержали троих лиц, подозревающихся в работе на ИГ, в западных районах провинции Аль-Анбар. Об этом сообщал портал Al Sumaria News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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