Власти Германии выразили соболезнования пострадавшим при наезде в Мюнстере

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Берлин, 7 апреля. Правительство ФРГ выразило соболезнования пострадавшим при наезде грузовика в Мюнстере, сообщила в Twitter заместитель официального представителя кабинета министров Ульрике Деммер.

«Ужасные новости из Мюнстера. Полиция Мюнстера держит вас в курсе. Наши мысли — с жертвами и их близкими», — написала Деммер.

Ранее сообщили, что на группу сидящих на улице ресторана в центре Мюстера наехал грузовик. Предполагается, что это может быть теракт. Точных данных о числе пострадавших пока нет, три человека погибли. По данным спасателей, пострадали около 50 человек. Водитель грузовика свел счеты с жизнью на месте инцидента.

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