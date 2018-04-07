Американский вертолет «Апач» разбился во время учений в Кентукки, есть жертвы

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Вашингтон, 7 апреля. Вертолет ВВС США AH-64E «Апач» разбился в субботу во время тренировочного полета недалеко от Форта Кембелл в Кентукки. В результате происшествия погибли два человека.

Установлено, что оба погибших были бойцами 101-й десантной дивизии. На месте работает пожарная бригада Форта Кембелла и медики. Причина авиакатастрофы устанавливается.

«Это печальный день для Форта Кемпбелл и 101-й десантной дивизии. Наши мысли и молитвы с семьями погибших в этот нелегкий час», — заявил командир 101-й дивизии бригадный генерал Тодд Ройяр.

Как сообщает Fox News, это не первое происшествие с участием воздушных судов ВВС США за последнее время. В среду самолет F-16 демонстрационной эскадрильи США «Буревестник» (Thunderbirds) разбился возле авиабазы «Неллис» в Неваде. Пилот истребителя погиб.

В четверг тяжелый вертолет морской пехоты Super Stallion разбился во время тренировочного полета в Калифорнии, погибли четверо членов экипажа. В пятницу сенаторы США подняли вопрос о необходимом обновлении устаревшего авиапарка ВВС.

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