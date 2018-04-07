Порошенко: Война на Украине закончится нашей победой

В закладки

Киев, 7 апреля. Украинский президент Петр Порошенко заявил, что война на Украине закончится победой Киева, публикация появилась на его странице в Twitter.

«Война закончится нашей победой. У меня нет никаких сомнений по этому поводу», — заявил Порошенко.

По его словам, Киеву удастся победить, благодаря «лучшим Вооруженным силам» и тому, что украинцы защищают свою родную землю. Порошенко добавил, что правда на стороне Киева.

Ранее украинский президент анонсировал смену военного формата в Донбассе, в мае будет объявлено о завершении антитеррористической операции ВСУ. Напомним, что в январе был утвержден закон о реинтеграции Донбасса. В республиках ДНР и ЛНР считают, что документ «развязывает руки» Киеву и идет вразрез с минскими соглашениями.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.