Сбивший людей в немецком Мюнстере водитель грузовика покончил с собой

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Москва, 7 апреля. Водитель грузовика, сбивший людей в немецком городе Мюнстер, покончил с собой.

«Мужчина, который въехал в толпу людей, по данным полиции мертв. Он покончил с собой, подтвердила полиция», — пишет издание Focus.

Ранее сообщалось о том, что грузовик въехал в толпу людей в городе Мюнстер. В результате происшествия погибли три человека, еще 50 получили ранения. Власти расценивают инцидент как теракт. Других сведений пока не поступало.

Отметим, что подобная схема атаки использовалась во время теракта в Берлине 19 декабря 2016 года. Тогда грузовик-фура с полуприцепом въехал в толпу людей на оживленной рождественской ярмарке в Берлине. Жертвами теракта стали 11 человек, еще 56 человек получили ранения.

Главный подозреваемый — 24-летний уроженец Туниса Анис Амри был убит спустя пять дней во время перестрелки с полицией недалеко от Милана.

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