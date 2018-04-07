Шесть человек находятся в критическом состоянии после наезда грузовика в Мюнстере

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Мюнстер, 7 апреля. Шесть человек из числа пострадавших при наезде в немецком Мюнстере находятся в критическом состоянии, пишет Faz, ссылаясь на источник в полиции.

На юге Германии произошел инцидент — на группу сидящих людей наехал грузовик. По данным СМИ, водитель транспортного средства свел счеты с жизнью на месте. Около 50 человек пострадали, шесть из них находятся в критическом состоянии. Немецкие власти не исключают, что произошедшее является терактом. На месте ЧП работают оперативные службы.

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