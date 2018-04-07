Житель Японии 20 лет держал своего сына в клетке для скота

В закладки

Токио, 7 апреля. Житель японского города Санда (префектура Хёго) Ёситанэ Ямасаки был арестован полицией после того, как стало известно, что на протяжении 20 лет он запирал своего сына в деревянной клетке.

Об этом стало известно благодаря сотруднику социальной службы, который посетил дом 73-летнего Ямасаки. Во время визита социальный работник заметил голого мужчину и опилки на полу. Выяснилось, что Ямасаки-старший держал сына в деревянной клетке (высота — метр, ширина — 0,9 метра) в пристройке к дому. На полу клетке была подстилка для животных, а дверь запиралась на навесной замок. Раз в два дня пленнику разрешалось покинуть клетку, чтобы принять ванную и пообедать в доме.

Сам Ёситанэ Ямасаки объяснил свои действия тем, что у его сына, которому сейчас 42 года, были проблемы с психикой, сообщает телеканал NHK.

Напомним, что в конце прошлого года в Осаке была арестована пожилая пара, которая запрела свою дочь в комнате и продержала ее там 15 лет. Девушка умерла от переохлаждения и измождения. К концу жизни ее вес составлял всего 19 килограмм.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.