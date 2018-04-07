При наезде грузовика в немецком Мюнстере пострадали около 50 человек — СМИ

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Мюнстер, 7 апреля. Спасатели сообщают, что при наезде грузовика в центре немецкого Мюнстера пострадали около 50 человек, пишет Focus.

Немецкие СМИ сообщили, что 7 апреля на группу сидящих людей в центре города наехал грузовик. Жертвами инцидента стали три человека. По данным спасателей, пострадали около 50 человек. Согласно источнику из правоохранительных органов, речь идет о теракте. Место происшествия оцеплено силовиками, здесь работают медики и спасатели.

Da sind wir doch selbst schuld, wenn wir ihnen nicht tglich zwei blonde Jungfrauen zum Fukken und 5000 € berweisen, die AfD-Nazis liegen wie immer falsch und sollten von uns Guten ignoriert werden! #Mnster pic.twitter.com/NYnOaIC1eL — Jan Hrn (@Heervater) 7 апреля 2018 г.

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