Полиция рассматривает наезд грузовика на людей в Мюнстере как теракт — СМИ

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Мюнстер, 7 апреля. Правоохранительные органы Германии рассматривают инцидент в Мюнстере на юге страны, как теракт, пишет Rheinische Post со ссылкой на осведомленный источник в силовых органах.

В центре немецкого Мюнстера на группу сидящих людей наехал грузовик. Сообщается о трех погибших, около пятидесяти человек пострадали. В полиции подтвердили факт того, что есть жертвы наезда.

«Как сообщают источники в полиции, речь идет о теракте», — отмечает Rheinische Post.

На месте находятся оперативные службы.

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