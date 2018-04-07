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    Главные новости 7 апреля

    18:00  7 Апреля 2018
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    Главные новости 7 апреля

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 7 апреля

    Украинские радикалы угрожают взорвать Крымский мост в день открытия движения по нему. Россияне возмутились подобным заявлением и пообещали «превентивный удар «Калибрами» в случае попыток националистов устроить теракты. «Вангую превентивный удар «Калибрами»: украинским радикалам ответили на угрозы взорвать Крымский мост.

    Украина должна отказаться от иллюзий «независимости» от России и вспомнить, как РФ еще недавно спасла ее от «второго Чернобыля», заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко. В Киеве рассказали, как Россия спасла Украину от «второго Чернобыля», вызванного США.

    Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил о том, что запуск «Северного потока — 2» может нести военную угрозу украинской стороне. Россияне в соцсетях в шутку напугали его «Северным потоком — 3». «Нужно планировать «Северный поток — 3»: россияне шутят над испугавшимся российского газопровода Парубием.

    Донбасскому ополченцу Николаю Трегубу предоставят временное убежище в России. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил лидер общественной организации «Русь триединая» общественный защитник ополченца Сергей Моисеев. Донбасскому ополченцу Трегубу дадут временное убежище в России.

    Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила, что была уверена в том, что Великобритания откажет ей в визе. Эксперт объяснил, почему Лондон отказал в визе племяннице Скрипаля.

    США ввели новые санкции против российских бизнесменов и сотрудников госструктур. Многие из них второй раз попали в американский черный список. Россияне в соцсетях пошутили, что этот «сериал» становится «скучным». «Память как у рыбок»: россияне посмеялись над вторым санкционным кругом США.

    Совместное российско-американское предприятие GM-АвтоВАЗ временно приостановило производство внедорожников Chevrolet Niva из-за нехватки комплектующих. GM-АвтоВАЗ приостановил производство Chevrolet Niva.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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