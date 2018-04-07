Грузовик протаранил толпу в немецком Мюнстере: трое погибли, десятки ранены

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Мюнстер, 7 апреля. Грузовик въехал в группу людей в немецком городе Мюнстер, сообщает газета Rheinische Post. В результате происшествия погибли три человек, около 30 пострадали.

Полиция пока не давала никаких официальный комментариев по поводу инцидента.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, территория оцеплена.

#BREAKING NEWS: Here are images from the scene after a van plows into pedestrians in #Muenster, Germany. We can confirm there have been multiple casualties pic.twitter.com/bgd8sn2MFM — NewsAlertHQ (@NewsAlertHQ) April 7, 2018





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