Патриарх Кирилл поздравит с Пасхой заключенных Бутырской тюрьмы
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Москва, 7 апреля. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 8 апреля посетит СИЗО №2, известный как «Бутырская тюрьма», сообщил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.
«Патриарх Кирилл 8 апреля посетит следственный изолятор «Бутырская тюрьма». Он встретится с осужденными и подарит им пасхальные подарки», — сообщил отец Александр.
Напомним, в субботу, 7 апреля, глава РПЦ посетил шесть московских храмов и освятил куличи и пасхальные яйца.
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