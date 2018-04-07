Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Общество
Упавшему под поезд в метро Москвы пассажиру ампутировали ноги
Происшествия
Американский вертолет «Апач» разбился во время учений в Кентукки, есть жертвы
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Упавшему под поезд в метро Москвы пассажиру ампутировали ноги

    17:59  7 Апреля 2018
    147

    Упавшему под поезд в метро Москвы пассажиру ампутировали ноги
    Москва, 7 апреля. Молодой мужчина упал под поезд на станции метро «Курская», сообщил глава пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

    Инцидент в столичной подземке произошел около 15:25 на станции метро «Курская» Арбатской-Покровской линии. Двадцатисемилетний житель СНГ упал на путь перед прибывающим поездом. Несмотря на экстренное торможение, избежать столкновения не удалось.

    Известно, что для извлечения пострадавшего пришлось на 40 минут отключать напряжение. Мужчину госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с предварительным диагнозом об ампутации ног. В настоящий момент движение на ветке метрополитена восстановлено. По словам Мышляева, очевидцы трагедии подтверждают, что мужчина бросился под поезд сам. 

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #метро #чп
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      При наезде грузовика в немецком Мюнстере пострадали около 50 человек — СМИ

      18:17 7 Апреля 2018 1308
      Читать
      16:45
      Сегодня

      Есть ради чего жить и побеждать: митинг в честь четырехлетия ДНР состоялся в Донецке
      13:21
      Сегодня

      Крестные ходы к часовне над Гробом Господним начались в Иерусалиме
      12:52
      Сегодня

      В Донецке отмечают годовщину провозглашения ДНР масштабным шествием
      12:06
      Сегодня

      Бессилие и страх на Украине: перед Пасхой в Киеве продолжают гореть храмы РПЦ
      10:59
      Сегодня

      Донбасскому ополченцу Трегубу дадут временное убежище в России

      Ледокол «Невская застава» ломает лед на Неве. ФАН-ТВ

      20:48 6 Апреля 2018 3192

      Заявление ООН: В 2017 году в мире произошло 11 тысяч терактов. ФАН-ТВ

      19:10 6 Апреля 2018
      468

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22 6 Апреля 2018
      11742

      Город безопасности для детей «ТачкиГрад» открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

      10:39 6 Апреля 2018
      434

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018
      3196
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Грузовик протаранил толпу в немецком Мюнстере: трое погибли, десятки ранены

      Грузовик протаранил толпу в немецком Мюнстере: трое погибли, десятки ранены

      18:01   7 Апреля 2018
      5150
      Патриарх Кирилл поздравил всех верующих с Пасхой

      Патриарх Кирилл поздравил всех верующих с Пасхой

      14:33   7 Апреля 2018
      740
      Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

      Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

      14:22   7 Апреля 2018
      2383
      Бессилие и страх на Украине: перед Пасхой в Киеве продолжают гореть храмы РПЦ

      Бессилие и страх на Украине: перед Пасхой в Киеве продолжают гореть храмы РПЦ

      12:06   7 Апреля 2018
      5403