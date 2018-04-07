Упавшему под поезд в метро Москвы пассажиру ампутировали ноги

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Москва, 7 апреля. Молодой мужчина упал под поезд на станции метро «Курская», сообщил глава пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Инцидент в столичной подземке произошел около 15:25 на станции метро «Курская» Арбатской-Покровской линии. Двадцатисемилетний житель СНГ упал на путь перед прибывающим поездом. Несмотря на экстренное торможение, избежать столкновения не удалось.

Известно, что для извлечения пострадавшего пришлось на 40 минут отключать напряжение. Мужчину госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с предварительным диагнозом об ампутации ног. В настоящий момент движение на ветке метрополитена восстановлено. По словам Мышляева, очевидцы трагедии подтверждают, что мужчина бросился под поезд сам.

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