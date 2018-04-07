США обсуждают с КНДР предстоящую встречу Трампа и Ким Чен Ына

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Вашингтон, 7 апреля. Власти США ведут с КНДР переговоры о предстоящей встрече президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном. Переговоры ведутся по линии ЦРУ под руководством госсекретаря США Майка Помпео, который еще недавно возглавлял Центральное разведывательное управление.

Как сообщает американский телеканал CNN, состоялось уже несколько контактов США и КНДР по вопросу подготовки первого прямого диалога лидеров двух стран. Предполагается, что историческая встреча состоится на саммите, который пройдет до конца мая.

Напомним, что в последнее время наблюдается некоторый прогресс в процессе по снижению напряженности на Корейском полуострове. Северная Корея впервые заявила, что готова отказаться от ядерной программы, если получить гарантию безопасности. Кроме того, Пхеньян выразил готовность встретиться с руководством Южной Кореи, Китая, России, США и Японии.

В прошлом году Северная Корея подверглась самым жестким санкциям ООН за все время существования государства. Это связано с серией ракетных запусков и заявлениями о разработке водородной бомбы.

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