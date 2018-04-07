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Сирия новости 7 апреля 19.30: теракт у мечети города Аль-Баб, «Нусра» и «Тахрир Сурия» заключили перемирие
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    Сирия новости 7 апреля 19.30: теракт у мечети города Аль-Баб, «Нусра» и «Тахрир Сурия» заключили перемирие

    19:27  7 Апреля 2018
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    Боевики

    Сирия, 7 апреля. Вблизи главной мечети города Аль-Баб произошел крупный теракт, десятки человек ранены и убиты. «Джебхат ан-Нусра»***1 и «Джебхат Тахрир Сурия» заключили временное перемирие после переговоров к западу от Алеппо. Курды захватили новые нефтяные скважины в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели артиллерийские обстрелы объектов «Тахрир аш-Шам» вблизи Кафр Зеты к северу от Хамы.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): принуждает жителей города Сармин выходить на митинги против военного присутствия Турции в САР; подверглась серии авиаударов ВВС Сирии к юго-западу от Идлиба.

    Курды: установили контроль над несколькими нефтяными скважинами на восточном берегу Евфрата в Дейр-эз-Зоре после выхода оттуда остатков отрядов ИГ1.

    «Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 потеряло ряд сторонников и «джихад-мобилей» в западной иракской провинции Аль-Анбар.

    «Ахрар аш-Шам»: заключила временное перемирие с «Джебхат ан-Нусрой» после переговоров к западу от Алеппо.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Главари группировок «Джебхат Фатх аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия» провели встречу на западе провинции Алеппо, по результатам которой было заключено временное перемирие. Его действие продлится до следующей пятницы, передает новостной портал Jisr TV. Напомним, данные исламистские формирования ведут борьбу за влияние в провинции Идлиб и в оккупированных частях прилегающих регионов — в Алеппо и Латакии.

    Около главной мечети города Аль-Баб, расположенного на северо-востоке от административного центра провинции, прогремел мощный взрыв. По информации новостного канала в Telegram Directorate 4, девять гражданских лиц погибли, еще 15 получили ранения. Сообщается, что взорвался заминированный автомобиль, припаркованный рядом с главным входом. Данный населенный пункт находится под контролем протурецких отрядов Сирийской свободной армии (ССА)**. Город был отбит у террористов «Исламского государства» в феврале прошлого года в ходе кампании «Щит Евфрата».

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    Курдские бойцы Сирийских демократических сил (SDF)**** заняли несколько нефтяных колодцев недалеко от месторождения Бир Аль-Азрак к востоку от Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор, передает местный портал DeirEzzor24. По данным источника, курды взяли под контроль данный нефтеносный район после того, как его добровольно оставили бывшие члены «Исламского государства», то есть эти ключевые объекты были захвачены силами SDF без какого-либо сопротивления со стороны террористов. Ряд экспертов считают, что между ИГ и «Демократическими силами», которые курируются Соединенными Штатами, существуют соглашения, регулирующие порядок распределения территорий на восточном берегу Евфрата. США и курды SDF заявляют, что они якобы продолжают контртеррористическую операцию, однако высокая активность разрозненных отрядов ИГИЛ по-прежнему фиксируется в этом регионе.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» и ряда других исламистских группировок, базирующихся в провинции Идлиб, принуждают жителей города Сармин к юго-востоку от административного центра региона выходить на митинги против расширения военного присутствия Турции в Сирии. Об этом сообщает информационное агентство Sky News Arabia. Напомним, сегодня стало известно, что Анкара планирует развернуть три наблюдательных пункта на территории соседней Хамы.

    Сирийские ВВС интенсифицировали удары по пунктам управления и местам скопления террористических бандформирований к юго-западу от Идлиба. Бомбардировкам подверглись объекты «Джебхат ан-Нусры» и других антиправительственных вооруженных формирований недалеко от населенных пунктов Кансафра, Джабаль Аз-Завия и Аль-Фатира, сообщает новостной ресурс в сети Telegram Emaan News Center. Информация о результатах боевых вылетов в настоящее время уточняется.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Сирийская арабская армия (САА) открыла артиллерийский огонь по опорным пунктам террористов «Джебхат Фатх аш-Шам» и их союзников в предместьях города Кафр Зета, находящегося на севере провинции Хама. Данные о причиненном исламистам ущербе устанавливаются. Напомним, в этом районе находится Аль-Латаминский выступ, который еще в 2012-м году оказался в оккупации вооруженных бандформирований. Здесь дислоцируются отряды «Джейш Аль-Иззы», «Джейш Аль-Наср» и других группировок, связанных с «Джебхат Ан-Нусрой», на которую введенный режим прекращения огня не распространяется.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Иракская армия ликвидировала три «джихад-мобиля» и арестовала троих человек, подозревающихся в связях с «Исламским государством», в западной части провинции Аль-Анбар, граничащей в Сирией, передает агентство Al Sumaria News. Данная спецоперация была проведена в рамках масштабной кампании по зачистке пустынной местности Северо-западного Ирака от остатков бандгрупп ИГИЛ. В этом регионе все еще концентрируются разрозненные отряды данной террористической организации, которые продолжают вести подпольную деятельность по многих районах страны, в том числе в окрестностях Багдада.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #турция #хама #игил #курды #ирак #саа #дейр-эз-зор #идлиб #джебхат ан-нусра #аль-баб #sdf #джебхат тахрир сурия
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    Сирия новости 7 апреля 19.30: теракт у мечети города Аль-Баб, «Нусра» и «Тахрир Сурия» заключили перемирие
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