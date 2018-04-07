ВСУ трижды обстреляли позиции ВС ЛНР, есть погибшие и раненые

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Луганск, 7 апреля. ВСУ в субботу, 7 апреля, трижды обстреляли позиции военнослужащих ЛНР, В результате один ополченец погиб, еще один получил ранения, сообщил представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Украинская сторона применила вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

«В результате украинской агрессии и геноцида получил ранение, не совместимое с жизнью, один военнослужащий народной милиции ЛНР 1967 года рождения, один военнослужащий 1978 года рождения получил ранение средней степени тяжести», — сказал Марочко.

Обстрел велся по селам Веселогоровка и Калиново из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

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