ВСУ трижды обстреляли позиции ВС ЛНР, есть погибшие и раненые
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Луганск, 7 апреля. ВСУ в субботу, 7 апреля, трижды обстреляли позиции военнослужащих ЛНР, В результате один ополченец погиб, еще один получил ранения, сообщил представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Украинская сторона применила вооружение, запрещенное минскими договоренностями.
«В результате украинской агрессии и геноцида получил ранение, не совместимое с жизнью, один военнослужащий народной милиции ЛНР 1967 года рождения, один военнослужащий 1978 года рождения получил ранение средней степени тяжести», — сказал Марочко.
Обстрел велся по селам Веселогоровка и Калиново из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
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