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Экс-глава ОЗХО удивлен поспешностью выводов Лондона по делу Скрипаля
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    Экс-глава ОЗХО удивлен поспешностью выводов Лондона по делу Скрипаля

    17:45  7 Апреля 2018
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    Экс-глава ОЗХО удивлен поспешностью выводов Лондона по делу Скрипаля

    Москва, 7 апреля. Бывший гендиректор ОЗХО Жосе Бустани поражен тем, с какой поспешностью Лондон сделал выводы по инциденту в Солсбери.

    Британия утверждает, что к отравлению бывшего сотрудника ГРУ и его дочери Юлии причастна Россия. В Лондоне считают, что был использован нейро-паралитическое вещество «Новичок». В Москве опровергают обвинения, требуют привести доказательства и передать материалы расследования.

    «Хотя я уже 16 лет не являюсь директором ОЗХО, я все же считаю решение властей Великобритании слишком поспешным — невозможно за сутки определить тип использованного яда и его происхождение», — заявил Бустани, передает RT.

    Жосе Бустани удивляется, почему британские власти не обратились в ОЗХО и почему сама организация не предприняла первых шагов. Дипломат отметил, что ее главной задачей является идентификация вещества, анализы крови пострадавших.

    «ОЗХО располагает всеми необходимыми возможностями, на нее работают эксперты высокого класса из самых разных стран», — добавил он.

    Бывший глава ОЗХО отметил, что вокруг инцидента в Солсбери по-прежнему много вопросов. Он отметил, что если бы в действительности был использован «Новичок», то радиус поражения был бы намного больше. 

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    Автор: Ирина Селезнева
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    #озхо #скрипаль
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