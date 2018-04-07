Власти Великобритании рассматривают запрос на встречу российского посла с Джонсоном

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Лондон, 7 апреля. Министерство иностранных дел Великобритании получило запрос посольства России на встречу главы внешнеполитического ведомства с послом России Александра Яковенко.

«Конечно, мы рассмотрим их запрос и ответим должным образом», — пояснил официальный представитель МИД.

Напомним, что ранее посольство РФ в Лондоне сообщило о передаче в МИД Великобритании запроса на встречу Яковенко с Джонсоном в связи с так называемым «делом Скрипаля».

Речь идет о бывшем полковнике ГРУ Сергее Скрипале и его дочери Юлии, которые были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок» в британском Солсбери. Великобритания, не дожидаясь результатов расследования, обвинила в данном инциденте Россию. Обвинения выдвигались с формулировкой «высока вероятность». Несмотря на предположительный характер аргументов, Лондон пошел на дипломатический разрыв с Москвой, выслав из страны ряд сотрудников российских диппредставительств. При этом британская лаборатория, изучающая вещество «Новичок», позже заявила, что так и не смогла установить место, где оно было произведено.

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