7 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Патриарх Иерусалимский Феофил III передал священный огонь собравшимся в храме верующим, которые распространят его пламя по всему миру. Российская делегация Фонда Андрея Первозванного доставит огонь в особых лампадах специальным бортом в Москву и в Санкт-Петербург. Благодатный огонь представляет собой нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил апостол Петр. Для верующих он, появившийся в результате чуда, является святыней.

Введение миротворцев в Донбасс без ведома ДНР и ЛНР невозможно Размещение миротворцев в Донбассе невозможно без решения жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в субботу заявил полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин. Он подчеркнул, что даже если самопровозглашенные республики дадут свое согласие, на реализацию этого плана уйдет много времени, поскольку существует масса технических моментов. Напомним, что инициатором проведения миротворческой операции в Донбассе выступил президент РФ Владимир Путин. Он предложил разместить «голубые каски» на линии разграничения. Украинские власти поддерживают это предложение, но настаивают на том, чтобы миротворцы были введены на всей территории Донбасса.

СМИ сообщили о госпитализации солиста «Иванушек» Сегодня СМИ сообщили, что солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов был срочно госпитализирован. Певец был доставлен в больницу из-за обострения язвы и сильного бронхита. При этом информагентства уточняют, что проблемы со здоровьем у Апполонова возникли якобы на фоне злоупотребления алкоголем и курения. Однако супруга музыканта позже опровергла данную информацию. Мария Григорьева-Апполонова рассказала, что ее муж чувствует себя прекрасно, и добавила, что в субботу они всей семьей собираются в храм и поздравила всех верующих с Благовещением.