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#Соцсети
Божена покусала: россияне ответили Козловскому на слова о «хамстве»
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    Божена покусала: россияне ответили Козловскому на слова о «хамстве»

    18:34  7 Апреля 2018
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    Божена покусала: россияне ответили Козловскому на слова о «хамстве»

    Москва, 7 апреля. Актер и режиссер Данила Козловский пожаловался на россиян, которые пишут гадости о трейлере его нового фильма «Тренер». Пользователи соцсетей ответили актеру.

    «Блин, их что, Божена покусала…» — шутит пользователь Twitter, вспоминая Божену Рынска.

    «Какие они с Паниным все-таки ранимые. Куда там всем остальным хамам до них!» — иронизирует Феликс.

    «Подумай, почему такие. Не все живут, как ты», — заявил Андрей.

    «Что же это у него за друзья и знакомые такие?» — спрашивает Vitaly Tretyakov.

    «А чего он хотел? Чтобы россияне массово начали наперебой доказывать, что мы не такие, ошибаетесь Вы, господин хороший. Или перевоспитать россиян решилис? Напрасно. Не буду говорить за всех, но в моих глазах он упал. Сам такой. По себе судит», — считает Виктория ВР.

    Пользователи предположили, что слова Козловского являются самопиаром. «Пиарится, чтобы его фильм пошли смотреть…» — считает Alla.n.

    «А эти ребята, видимо, соль земли. Россияне, конечно, не подарок, и слава богу. В нашей стране есть энергия, а не только либерализм и толерантность. И вообще, чтобы высказывать общие суждения, надо быть кем-то. А для начала мозг подразвить, чтобы понимать суть дела», — порекомендовал @vvp_lotos.

    «Говори, что думаешь, но думай что говоришь!» — напоминает Капитан Титаренко.

    «Их полку прибыло», — написала Настя Кушакова, напомнив о похожих высказываниях актера Алексея Серебрякова и музыканта Андрея Макаревича.

    Однако некоторые пользователи вступили за актера, отметив агрессивную реакцию комментаторов.

    Напомним, актер Данила Козловский пожаловался на реакцию россиян, негативно отозвавшихся о трейлере картины «Тренер», продюсером, режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли в которой он выступил, заявив, что в России «сплошная ненависть и хамство».

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    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #козловский
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