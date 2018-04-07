Сайт Кличко заставит князя Владимира показать «большую силу Киева»

В закладки

Киев, 7 апреля. Памятник князю Владимиру в скором времени будет установлен на трассе Одесса-Киев, рядом с въездом в украинскую столицу. Об этом в субботу заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«В Берлине — медведь на всех въездах. Заезжаешь в Бремен — видишь «Бременских музыкантов». У Киева так много легендарных символов, а когда заезжаем в город, видим только маленькую табличку», — объяснил задумку градоначальник.

По его словам, памятник Владимиру будет символизировать «большую силу Киева». Кличко добавил, что в Соломенском районе Киева также будет установлен памятник основателям Киева — Кию, Щеку, Хореву и их сестре Лыбеди.

Напомним, что князь Владимир Святославович был сперва новгородским, а затем киевским князем. При нем произошло Крещение Руси после того, как в 988 году он принял христианство по греческому обряду и сделал его государственной религией.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.