Высланный из США российский дипломат Стадник попал в базу украинского «Миротворца»

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Киев, 7 апреля. Высланный из США российский дипломат Александр Стадник попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».

США и Канада, а также ряд европейских стран выслали в общей сложности свыше 100 дипломатов РФ в связи с инцидентом в британском Солсбери. Власти Великобритании утверждают, что к отравлению Скрипалей причастна Россия.

В Москве опровергают все обвинения, требуя передать материалы расследования. Однако Лондон под различными предлогами отказывается предоставить РФ доступ к делу. Согласно информации на сайте «Миротворец», Александр Стадник попал в базу как «выдворенный из США представитель страны-агрессора».

Напомним, что «Миротворец» скандально известен тем, что опубликовал данные журналистов из ДНР и ЛНР, называя их «изменниками родины». Представитель ОБСЕ Дунья Миятович назвала прецедент "тревожным шагом", который может повлиять на безопасность сотрудников СМИ. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что подобные списки являются «призывом к расправе», что противоречит демократическим ценностям, о которых так много говорят на Украине.

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