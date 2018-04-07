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Донбасс сегодня: ВСУ несут потери, украинская армия не жалеет снарядов
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    Донбасс сегодня: ВСУ несут потери, украинская армия не жалеет снарядов

    17:26  7 Апреля 2018
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    Донбасс сегодня: ВСУ несут потери, украинская армия не жалеет снарядов

    Донбасс, 7 апреля. На Благовещение ВСУ усилили обстрелы республик. Украинская армия продолжает нести безвозвратные потери. Украинские СМИ обвинили ополченцев в использовании школьников в качестве «живого щита». Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Война и Пасха

    Новые «рекорды» с начала «пасхального» перемирия по обстрелам территории Донецкой народной республики поставлены украинскими войсками в минувшие сутки. Количество выпущенных мин и гранат превысило 300 единиц. Количество нарушений режима тишины составило 23 случая. На 15 заявок о предоставлении гарантий безопасности представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации украинские «коллеги» отреагировали лишь дважды, мирные инициативы офицеров Центра остались без ответа.

    Украинские 120-мм и 82-мм минометы обстреляли 11 населенных пунктов республики на горловском, донецком и мариупольском направлениях. Досталось и столице ДНР. По поселку Трудовские (западная часть Донецка) солдаты Киева били из противотанковых гранатометов и пулеметов.

    Также возросло количество вооруженных провокаций и в Луганской народной республике. Традиционно спокойная обстановка ознаменовалась 12 обстрелами поселков в районе Светлодарской дуги и района Первомайска. «Букет» из мин и гранат — аналогичный тому, что применяли на направлении ДНР.

    Донбасс сегодня: ВСУ несут потери, украинская армия не жалеет снарядов

    Кроме того, в субботу на пункте пропуска Еленовка была ранена мирная жительница. По предварительным данным обстрел с использованием стрелкового оружия велся с позиций украинских силовиков вблизи пункта перехода линии соприкосновения. Пострадавшая доставлена в ближайшую больницу города Докучаевска.

    Техника ВСУ

    Киевское командование, видимо, всерьез рассматривает весеннюю наступательную кампанию на города республик. Так, разведчики обоих армейских корпусов фиксируют пополнение гаубичных и зенитно-ракетных батарей противника, а также свежее поступление танков. За неделю в район конфликта подтянулись более 100 единиц самоходных артиллерийских установок, пушек и танков, а также реактивных систем «Град», бронетранспортеров, боевых машин пехоты и т.д.

    Что касается перечисленного выше — все «добро» пришло ко второй линии обороны, а часть (около 80%) даже зафиксирована в отчетах ОБСЕ как отсутствующее в местах постоянного хранения ВСУ вооружение. Но разведка ДНР выявила и более близкое «пополнение», в пределах девятикилометровой зоны от линии соприкосновения в селе Красный Пахарь обнаружены позиции 152-мм гаубиц «Акация». Позиции развернуты на территории молочно-товарной фермы в месте дислокации 54 бригады украинской армии.

    Небоевые потери

    В Луганской народной республике подвели итоги по потерям украинских силовиков по причинам, которые не связаны с выполнением боевых задач. Так, ранеными украинская армия в зоне АТО потеряла 23 солдата, погибшими — девять человек.

    Донбасс сегодня: ВСУ несут потери, украинская армия не жалеет снарядов

    При этом из девяти безвозвратных — четыре самоубийства, пять оставшихся — потери при неосторожном обращении с оружием.

    Фейки украинских СМИ

    От «щита из местных жителей» сегодня «военное телевидение Украины» перешло к сюжету о «живом щите из школьников», которых якобы военнослужащие ДНР привозят на свои передовые позиции и из-за их спин молотят по противнику. Об этом рассказывают украинские СМИ, ссылаясь на военнослужащего ВСУ.

    Тот факт, что данный «перфоманс боевиков» можно было заснять на фото или видео, а потом явить в качестве доказательства, старательно обходится украинскими СМИ. Доказательства, как всегда, — только слова.

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    Автор: Николай Романенко
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    #днр #всу #донбасс #украина #лнр
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