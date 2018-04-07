Раскритиковавшему зрителей Козловскому порекомендовали следить за словами

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Москва, 7 апреля. Актеру Даниле Козловскому порекомендовали следить за словами в ответ на заявление о «ненависти и хамстве» зрителей. Как заявил зампред комиссии Общественной палаты по вопросам развития культуры и духовного наследия Денис Кирис, представители творческих профессий часто болезненно реагируют на критику.

«Сколько зрителей, столько и мнений, невозможно, чтобы все было на ура, всегда будет критика. Но публичный человек всегда должен следить за своими словами», — заявил Кирис.

По его мнению, Козловскому следует быть осторожнее в выражениях, чтобы не стать изгоем.

Ранее актер Данила Козловский пожаловался на реакцию россиян, негативно отозвавшихся о трейлере картины «Тренер», продюсером, режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли в которой он выступил. Он заявил, что в России — «сплошная ненависть и хамство».

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