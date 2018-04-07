Бобры едва не утопили целое село на Украине

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Киев, 7 апреля. Украинские спасатели сообщили, что бобры повредили дамбу у села Подгорье в Волынской области, в результате чего десять земельных участков оказались под угрозой подтопления.

Из-за повреждения дамбы десять приусадебных участков населенного пункта оказались под угрозой подтопления. Накануне в Волынской области спасатели украинской пожарно-спасательной части №14 населенного пункта Приазовье совместно со специалистами водного хозяйства восстанавливали дамбу недалеко от села Подгорье.

«Здание было повреждено бобрами, вода из поймы реки Припять угрожала затопить 10 приусадебных участков в этом селе», — говорится в сообщении на сайте регионального ГСЧС

Известно, что спасатели откачали порядка двух тысяч кубометров. В спасательных работах принимали участие 12 сотрудников ведомства.

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