Бобры едва не утопили целое село на Украине
Киев, 7 апреля. Украинские спасатели сообщили, что бобры повредили дамбу у села Подгорье в Волынской области, в результате чего десять земельных участков оказались под угрозой подтопления.
Из-за повреждения дамбы десять приусадебных участков населенного пункта оказались под угрозой подтопления. Накануне в Волынской области спасатели украинской пожарно-спасательной части №14 населенного пункта Приазовье совместно со специалистами водного хозяйства восстанавливали дамбу недалеко от села Подгорье.
«Здание было повреждено бобрами, вода из поймы реки Припять угрожала затопить 10 приусадебных участков в этом селе», — говорится в сообщении на сайте регионального ГСЧС
Известно, что спасатели откачали порядка двух тысяч кубометров. В спасательных работах принимали участие 12 сотрудников ведомства.