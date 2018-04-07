В Совфеде дали совет пожаловавшемуся на хамство Козловскому

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Москва, 7 апреля. Актеру и режиссеру Даниле Козловскому надо спокойнее реагировать на критику зрителей, считает глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.

«Россия, как социум, многомерно больше, чем представляемый интернет. Вывод: спокойней надо реагировать», — заявил Рязанский.

Он подчеркнул, что каждый имеет право на то, чтобы радоваться, грустить и обижаться, но не имеет права «грузить этим других», сообщает РИА Новости.

Ранее Козловский пожаловался, что россияне раскритиковали трейлер его фильма «Тренер», в котором он исполнил главную роль, а также выступил продюсером, режиссером и сценаристом, заявив, что не ожидал такой реакции. По его мнению, в России — «сплошная ненависть и хамство».

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