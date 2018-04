Работа сайтов по всему миру была парализована из-за хакерской атаки на оборудование Cisco

В закладки

Москва, 7 апреля. Множество сайтов по всему миру приостановили работу из-за мощной хакерской атаки на сетевое оборудование Cisco.

Как пояснили специалисты из «Лаборатории Касперского», злоумышленники нашли и использовали уязвимость в программе Cisco Smart Install Client, получив таким образом удаленный доступ к оборудованию Cisco.

Не исключено, что ответственная за атаку хакерская группировка находится в США. Киберпреступники изменили конфигурационный файл, оставив там послание: Do not mess with our elections (Не вмешивайтесь в наши выборы). Это может быть связано с хакерской атакой на Демократическую партию США во время президентских выборов-2016. Вашингтон тогда обвинил Россию, однако не предоставил никаких доказательств.

Отметим, что компания Cisco уже выпустила патч, который должен залатать дыру в системе безопасности. Всего в мире насчитывается не меньше 168 тыс. устройств Cisco, подверженным подобным уязвимостям.

«В Group-IB оценивают критичность данной уязвимости как высокую. Оказавшись в корпоративной сети, злоумышленник попроще может бесконечно перезагружать сетевое устройство, поумнее — исполнять свой код», — пояснили ТАСС в Group-IB.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.