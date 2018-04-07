В ДНР заподозрили Киев в подготовке провокации в преддверии Пасхи

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Донецк, 7 апреля. В оперативном командовании Донецкой народной республики рассказали о возможной подготовке провокации со стороны Киева в преддверии Пасхи в Донбассе.

В ДНР отреагировали на сообщение украинской стороны о якобы обнаружении «беспилотника со взрывчаткой». По мнению представителей оперативного командования, это может быть частью подготовки провокации перед праздником Пасхи.

«Не исключаем, что в преддверии Пасхи украинские спецслужбы могут провести ряд террористических актов путем взрывов в местах скопления людей в одном или нескольких населенных пунктах на временно оккупированной ими территории Донецкой области», — приводит слова источников РИА Новости.

Военные ДНР считают, что Киев попробует переложить вину на Донецк и обвинит его в срыве договоренностей о прекращении огня.

В республике отметили, что, судя по представленным фотографиям найденного «беспилотника со взрывчаткой» — это был не БПЛА.

«Есть сомнения, что он вообще мог подняться в воздух, — заметили в Донецке, — не говоря уже о том, что мог перевозить килограмм взрывчатых веществ».

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