Netflix пригрозил организаторам Каннского фестиваля отозвать свои картины

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Вашингтон, 7 апреля. Одна из крупнейших американских компаний Netfliх пригрозила руководству Каннского кинофестиваля отозвать свои фильмы от участия в официальной программе, сообщает The Hollywood Reporter.

Директор Каннского фестиваля Тьерри Фрем заявил ранее , что не допустит фильмы Netflix к показу на большом экране. После этого компания пригрозила отозвать свои картины, среди которых «Норвегия», «Придержи тьму», «Другая сторона ветра».

Известно, что препятствием для Netflix в Каннах является то, что их фильмы не выходят в прокате во Франции. Кроме того, американцы предпочитают демонстрировать свои фильмы на онлайн-площадке, а не в кино.

Тьерри Фрем допускает, что Netflix могут представить свои фильмы вне официальной программы. Однако это считается менее престижным и не устраивает руководство компании. Окончательное решение примут 12 апреля.

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