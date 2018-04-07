Саакашвили рассказал, чем зарабатывает на жизнь в Европе

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Киев, 7 апреля. Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что намерен зарабатывать на жизнь в Европе, читая лекции в Академии спикеров Нидерландов.

«Договорился с Академией спикеров Нидерландов о сотрудничестве. Пока я в Европе, буду зарабатывать на жизнь лекциями. В Академии очень классный коллектив, меня они впечатлили хорошим знанием специфики нашего региона и правильными ценностями», — рассказал Саакашвили в Facebook.

Он выразил надежду, что не задержится на новой работе на долгий срок, а свой опыт сможет применить не для чтений лекций, а для «отстранения олигархов от власти и реальной реформации».

В феврале Саакашвили был лишен гражданства Украины и выдворен из страны в Польшу, где получил право жить и работать на территории ЕС.

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