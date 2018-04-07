Написанный Уорхолом портрет Пресли хотят продать за 30 миллионов долларов

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Лондон, 7 апреля. Созданный известным художником Энди Уорхолом потрет американского певца Элвиса Пресли выставили на торги.

Портрет Пресли уйдет с молотка во время торгов аукционного дома Christie's в мае этого года. Владельцы рассчитывают получить за него порядка 30 миллионов долларов.

На картине Пресли изображен в полный рост в образе героя фильма 1960 года «Пылающая звезда».

Warhol's Most Wanted on view at Christie's #London this weekend. #AndyWarhol's 'Most Wanted Men No. 11, John Joseph H., Jr' will be displayed alongside his iconic 'Double Elvis [Ferus Type]' portrait. The works will be offered in #NewYork on 17 May https://t.co/gHq4Es8TQy pic.twitter.com/xcg4q5bdRd — Christie's (@ChristiesInc) April 6, 2018

Ранее сообщалось, что 6 апреля голливудский актер Сильвестр Сталлоне открыл памятную доску на пьедестале памятника его герою Рокки в Филадельфии.

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