Боевики «Джейш аль-Ислам» вновь обстреляли Дамаск — Центр примирения

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Москва, 7 апреля. Боевики «Джейш аль-Ислам» в пятницу вновь обстреляли Дамаск, атакую позиции правительственных сил. Огонь велся из минометов и ракетных установок, рассказал начальник Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Вчера обстановка в городе Дума резко обострилась. Боевики группировки «Джейш аль-Ислам» предприняли атаки на позиции правительственных войск, возобновили минометные и ракетные обстрелы Дамаска», — отметил он.

По словам Евтушенко, за двое суток по жилым кварталам Дамаска было выпущено 25 мин и реактивных снарядов, в результате чего погибли семь человек, еще 42 получили ранения. При этом он подчеркнул, что интенсивность обстрелов увеличилась.

Российская сторона неоднократно обращала внимание на боевиков в Восточной Гуте, которые обстреливают жилые районы Дамаска и гуманитарные коридоры, не давая мирным жителям покинуть регион. Так, к примеру, боевики «Джейш аль-Ислам» заблокировали выход жителей из города Дума по гуманитарному коридору.

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